Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

В матче 14 тура чемпионата Италии "Удинезе" и "Дженоа" не смогли определить сильного -0:0.

Что нужно знать об игре в Удине?

Нудный первый тайм. В первой половине игры команды смогли создать только один острый момент. Игра была на низких скоростях и без обострения.

"Дженоа" больше владела мячом. Ни одна из команд не имела преимущества на поле. Команда Андрея Шевченко больше владела мячом, но это было на своей половине поля. "Удинезе" пытался быстрее переходить середину поля, но толку от этого много не имел.

Шевченко сделал ставку на оборону. "Дженоа" минимизировала риски у собственных ворот. Гости не дали просторного соперника, сыграли очень дисциплинированно и надежно в защите. За весь матч "Удинезе" было только несколько полумоментов.

Второй матч подряд команда Шевченко не забивает и создает минимум в атаке

Снова не впечатлила атака. Команда Шевченко выглядела беззубо в атаке. Попытки быстро приближаться к воротам соперника ничем не завершились. Большое количество брака не позволяло "Дженоа" надеяться на забитый гол. Второй матч команда Шевченко не забивает и создает минимум в атаке.

"Удинезе" стремился вырвать победу. Последние 15 минут игры прошли на половине поля гостей. "Удинезе" пытался давить, чтобы забить победный гол, но это было очень прогнозируемо и не эффективно. "Дженоа" спокойно отразился от атак соперника.

Закономерный результат. Какая-то футбола была низкой. Команды не показали никаких скоростей и желаний на поле. Победу могли принести ошибки или индивидуальные действия. Ни первого, ни второго в исполнении команд не было. Поэтому нулевая ничья полностью закономерен исход игры.

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Ничья не позволила "Дженоа" покинуть зону вылета. Команда Андрея Шевченко находится на 18 месте.

1 декабря "грифоны" сыграют дома против "Ювентуса". Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.