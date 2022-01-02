Грузинский голкипер подписал конракт из "Валенсией"

Мамардашвили играет в Испании с лета. Фото: Marca

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили подписал полноценной контракт с "Валенсией".

Он был выкуплен у "Локомотива" Тбилиси за € 850 тысяч и подписал контракт с испанцами до 2024-го года, сообщает сайт клуба. До этого 21-летний игрок играл в аренде за "летучих мышей".

В новом контракте прописана сумма отступных в размере € 20 млн. Также грузинский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

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В этом сезоне Ла Лиги он провел шесть матчей и пропустил 7 мячей. За сборную Мамардашвили сыграл одну игру.