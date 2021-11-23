"Готов за нее идти до конца" – Вернидуб назвал две причины, почему не поедет работать в Россию

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что не поедет работать в Россию.

По словам украинского тренера, он даже не представляет такого варианта развития карьеры.

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"Это мое право, мой выбор. Не хочу много об этом говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился в Украине. Эта страна дала мне все то, что я имею на этот момент. Я ей очень благодарен. И готов за нее идти до конца, другого мнения у меня никогда не будет.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все", – сказал Вернидуб в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

С 1997 по 2000 год Вернидуб еще в качестве игрока выступал в составе российского "Зенита" и становился обладателем Кубка России. В Украине сделал себе имя, работая тренером "Зари". С луганской командой выиграл бронзовые награды чемпионата и стал финалистом Кубка Украины. В сезоне 2020 года работал тренером солигорского "Шахтера". С командой стал чемпионом Белоруссии.