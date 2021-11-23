Скандальный экс-игрок сборной Украины продлил контракт с московским клубом

Иван Ордец выступает за "Динамо" Москву с лета 2019 года. Фото: УАФ

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 29-летний Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".

Новое соглашение украинского защитника будет действовать до лета 2024 с опцией продления еще на год, сообщает сайт московской команды.

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"Мне было приятно, что клуб предложил продлить контракт. Хотел здесь остаться. У нас отличные болельщики, стадион, база, команда, тренерский штаб - меня в "Динамо" устраивает все. Мы боремся за самые высокие места впервые за то время, что я здесь. И я испытываю самые приятные ощущения от пребывания в прекрасном клубе", - прокомментировал продление контракта Ордец.

Иван Ордец известен скандальными высказываниями, что российский чемпионат сильнее украинского, и желания провести матч между сборными Украины и России.

Ордец перешел в "Динамо" летом 2019 года. После чего его не вызывают в сборную Украины. За национальную команду провел 12 матчей и забил один гол. В России футболист провел 64 матча за московский клуб, забил пять мячей. В этом сезоне на его счету 15 матчей в РПЧ. "Динамо" на втором месте в таблице.