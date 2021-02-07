Донецкий футболист плачется в России, что не вызывают в сборную Украины

Ордец зарабатывает в России миллион долларов. Фото "Динамо" Москва

Бывший футболист донецкого "Шахтера", а ныне игрок московского "Динамо" Иван Ордец дал провокационное интервью сайту "Чемпионат". В нем он называет патриотов "диванными экспертами" и убеждает, что футболисты обеих стран "продолжают общаться".

"Чувствовал давление, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл, – говорит Ордец. – Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал свой шанс, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул.

Первые четыре месяца резкие комментарии расстраивали – теперь прошло. Сборная Украины? Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять, я всё прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает", — сказал Ордец.

Ордеца перестали вызывать в сборную Украины после переезда в Россию. Главный тренер сборной Андрей Шевченко пытался отговорить тогда еще защитника "Шахтера" от перехода, но Иван на звонки наставника не отвечал.

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В нынешнем чемпионате России Ордец сыграл 18 матчей, в которых забил один гол.