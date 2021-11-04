Возвращение в "Шахтер"? Ракицкому начали искать новый клуб

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Бывший защитник сборной Украины 32-летний Ярослав Ракицкий может покинуть "Зенит".

Чемпион России пока не предлагал Ракицкому новое соглашение. Текущий контракт действует до завершения этого сезона.

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"Ярослав ждет предложения от Зенита, ему все нравится в клубе. Предложения в настоящее время нет.

Мы постараемся страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в "Зените", - сказал агент игрока Вадим Шаблий в комментарии "Р-Спорт".

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды трижды стал чемпионом России.

После переезда в российский чемпионат ешл перестали вызывать в сборную Украины. В 2020 году объявил о завершении карьеры в национальной команде. В Украине с 2009-го выступал за "Шахтер", где был одним из лидеров команды. Покинул донецкую команду из-за конфликта с бывшим тренером Пауло Фонсекой.