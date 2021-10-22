"Ньюкасл" хочет пригласить экс-тренера "Шахтера"

Пауло Фонсека 3 года работал с "Шахтером". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека является главным кандидатом на пост тренера "Ньюкасла".

Английский клуб предлагает португальском тренеру контракт с зарплатой в €7 млн ​​в год с бонусами, сообщает The Telegraph.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская пресса разорвала тренера "Шахтёра" после вчерашнего позора

Работу бывшего тренера "Шахтера" лоббирует директор клуба Аманда Стэвли, но кандидатуру португальца должен еще утвердить владелец клуба.

Летом 2021 Фонсека был кандидатом на пост тренера "Тоттенхэма", но работу получил другой португалец Нуну.

Паулу Фонсека три года работал с "Шахтером". За это время он выиграл три чемпионских звания. Последние два года работал с "Ромой". "Ньюкасл" приобрел инвестиционный форвард из Саудовской Аравии. Клуб уже уволил наставника Стива Брюса. В турнирной таблице "сороки" идут в зоне вылета АПЛ.