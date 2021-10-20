Украинская пресса разорвала тренера "Шахтёра" после вчерашнего позора

Бензема забил последний гвоздь в крышку "Шахтера". Фото: Reuters

Украинская пресса проанализировала разгромное поражение "Шахтера" – 0:5 от мадридского "Реала".

"Трибуна" называет его тренерским.

"Давайте будем честны – "Реал" это другая планета. Куда больше удивляет не этот разгром, а две победы горняков над мадридцами в прошлом сезоне. Но это не повод не говорить о тренерских просчетах сейчас.

Это поражение "Шахтера" в первую очередь тренерское. Ставка Де Дзерби на контроль мяча в угоду опорнику оборонительного плана не сработала. Роберто говорил о множестве потерь, но потери в игре есть всегда, и ключевой вопрос – как их компенсировать. С дуэтом Майкон – Патрик и Майкон – Антонио делать это крайне сложно.

Но куда важнее даже не это, а то, что итальянец не изменил структуру игры в перерыве. Даже при счете 0:1 шансы отыграться были. С футболистом, который умеет предотвращать контратаки, и который развязал бы в какой-то мере руки креативщикам, сделать это было бы легче.

Де Дзерби продолжает гнуть свою линию. Эти 0:5 – во многом его вина".

За исключением первых десяти минут, когда на поле была более или менее равная игра, "Реал" полностью контролировал ситуацию на поле

"Террикон" жалуется, что "Шахтер" напрочь забыл о скоростном футболе:

"Быть может, за исключением первых десяти минут, когда на поле была более или менее равная игра, "Реал" полностью контролировал ситуацию на поле. И словно загипнотизировал "Шахтер", который напрочь забыл о скоростном футболе, который не раз приносил дончанам успех. В том числе и в матчах с "Реалом". Но в прошлом сезоне".

"Сегодня" считает первый гол "Реала" нелепой случайностью.

"Испанцы чуть больше владели мячом. Больше били, хотя в основном их удары блокировали оборона. С очень опасным от Бензема справился Трубин. И только нелепая случайность помогла гостям выйти вперед".

"Футбум" цитирует бывшего защитника горняков Александра Сопко.

"Во-первых, играть в квадрат в футболе уже нельзя, это не приносит результат. Играть нужно с воротами. А контролировать мяч только ради того, чтобы набрать большое количество передач, без обострения, без желания бегать и врываться в чужую штрафную, без передач в штрафную площадку, без нагнетания и борьбы – с таким подходом ты обречен. Можно разве что не дать сопернику забивать, и то, при условии, если ты не отдашь ему мяч. Ну и все – на этом твои возможности уже закончились. Если же ты контроль конвертируешь еще в какую-то остроту, скорость, агрессию на чужой половине поля – тогда можно рассчитывать на результат. Этот компонент у "Шахтера" отсутствует совершенно. К тому же, много проблем с выбором игроков по позициям и отношением самих игроков к понимаю того стиля, который, может быть, хочет привить команде Де Дзерби. "Реалу" "Шахтер" проиграл по всем компонентам – подходу, выбору тактики тренерами, количеству брака в простых ситуациях, морально-волевым качествам и так далее. Единственный компонент, где превзошли – движение в рамках общего километража. Но это слабое утешение, ведь выдавить из этого команда ничего не смогла".

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Следующую игру "Шахтер" снова сыграет с "Реалом" 3 ноября в Мадриде. Пока горняки прочно занимает последнее место в группе с 1 набранным очком.