Почему "Шахтер" продлил контракт со Степаненко

Тарас Степаненко проводит в "Шахтере" 11-й сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины 32-летний Тарас Степаненко продлил контракт с "Шахтером" до лета 2024 года. Предварительное соглашение завершалось в конце текущего сезона.

На первый взгляд, удивительно, что уже возрастной и не всегда здоровый игрок получил пролонгацию на два с половиной года. Последние сезоны Степаненко испытывает хронические проблемы с коленом, которые возникают во второй части сезона, когда накапливается усталость. Играть дважды в неделю ему тоже сложно.

Новый наставник "горняков" Роберто Де Дзерби не особо доверяет Тарасу. Итальянский наставник ключевым игроком середины поля видит бразильца Майкона. Его наигрывал в паре с Аланом Патриком или Маркосом Антонио. Но результат заставил вернуться к проверенному варианту со Степаненко, потому что он надёжнее.

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Главная причина такого хода руководства донецкого клуба – проблема лимита. "Шахтеру" в матчах чемпионата сложно найти четырех игроков с украинским паспортом. Вратарскую позицию закрывает Андрей Пятов или Анатолий Трубин. В защите - Николай Матвиенко, который может сыграть в центре или на фланге. По другим двум позициям все сложно. Марлос уже возрастной и физически не выдерживает. Сергею Кривцову уже за тридцать, он не всегда здоров и проигрывает конкуренцию. Собственно, в "Шахтере" свои шансы начали получать молодые игроки - Виктор Корниенко, Михаил Мидрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Даниил Сикан. Пока ни один из них не смог себя зарекомендовать.

У чемпионата Украины "Шахтер" имеет проблему с лимитом

Если бы проблем с лимитом не было, то вероятно, клуб искал бы на эту позицию более молодого и квалифицированного игрока, который мог усилить команду в ЛЧ. В системе донецкого клуба пока не просматривает своего игрока на эту позицию. Победитель молодежного Кубка мира Максим Чех играет в "Мариуполе" и пока больше разочаровывает. Даниил Игнатенко не смог закрепиться в "Ференцвароше" и сейчас играет в аренде в "Днепре-1".

Вопрос в том, выдержит ли Степаненко еще два с половиной года в профессиональном футболе. Для сборной его позиция тоже проблемна. Потому пока отказаться от выступлений со сборной Тарасу будет очень сложно. Последние два сезона весной Степаненко много пропускал из-за проблем со здоровьем. В последнем матче чемпионата покинул поле в первом тайме игры в Полтаве против "Ворсклы". На кубковый матч в Одессу даже не летел. Сомнительно, что Степаненко готов играть столько, сколько требует клуб.



Тарас Степаненко - воспитанник запорожского "Металлурга". За "Шахтер" выступает с 2010 года. Провел за "горняков" 352 официальных матча. Вместе с командой хавбек завоевал 22 трофея – восемь чемпионств, семь Кубков и семь Суперкубков Украины. 30 октября "Шахтер" проведет матч чемпионата Украины против "Десны". Отчет об игре читайте на нашем сайте.