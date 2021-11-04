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четверг, 04 ноября 2021 12:22

Вернидуб озвучил цели "Шерифа" в Лиге чемпионов

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Вернидуб озвучил цели &quot;Шерифа&quot; в Лиге чемпионов
Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото: ФК "Зоря".

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб хочет вывести свою команду в 1/8 Лиги чемпионов.

Украинский тренер прокомментировал поражение своей команды от "Интера" в матче четвертого тура ЛЧ.

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"Сложная игра против сильного соперника. Играли с достоинством, забили красивый гол, но совершали ошибки. Двигаемся дальше, осталось два матча.

"Шериф" хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов", – цитирует Вернидуба сайт УЕФА.

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Его контракт действует до лета 2021 года.

В турнирной таблице "Шериф" идет не на третьем месте. Чемпион Молдовы отстает от "Интера" на одно очко, а от "Реала" на три.

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