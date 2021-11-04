Магия Вернидуба закончилась? "Интер" победил "Шериф"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шахтер"

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Интер" в гостях победил "Шериф" – 3:1.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Симеоне Индзаги, но итальянцы забить так и не смогли.

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В начале второго тайма Марцело Брозович вывел гостей вперед ударом с линии штрафной. Через десять минут Милан Шкриньяр удвоил преимущество "Интере", а в конце игры Алексис Санчес снял все вопросы о победителе.

"Шериф" смог забить только гол престижа уже в добавленный к матчу времени. Адама Траоре записал на свой счет красный гол.

В турнирной таблице лидирует "Реал" с девятью очками. В "Интере" семь пунктов и второе место. "Шериф" занимает третье место с двумя победами. У "Шахтера" одно очко и последнее место в группе.

В следующем туре "Реал" будет гостить в Молдове, а "Шахтер" сыграет против "Интера" в гостях.