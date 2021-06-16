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среда, 16 июня 2021 18:15

Гол-красавец одноклубника Малиновского помог сборной России одержать первую победу на Евро

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Гол-красавец одноклубника Малиновского помог сборной России одержать первую победу на Евро
Алексей Мирончук играет за "Аталанту" с лета 2020 года. Фото: Reuters

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная России минимально победила Финляндию -1:0.

Что нужно знать о матче в Санкт-Петербурге?

Арбитр отменил быстрый гол финнов. В начале матча забил Йоэль Похьянпало, но судья отменил гол после подсказки арбитра ВАР, который зафиксировал офсайд.

Преимущество россиян. Хозяева поля владели территориальным и игровым преимуществом. Финны играли вторым номером обороны.

Командам удавалось лучше мешать сопернику, чем играть самому

Одноклубник Малиновского решил судьбу матча. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук благодаря индивидуальному мастерству забил единственный гол в матче в конце первого тайма.

Финны имели проблемы с позиционной атакой. Гостям удавалось сдерживать соперника при ничейном счете, а когда самому нужно было атаковать - возникли проблемы. В позиционной атаке в Финляндии ничего не получалось. Россияне были ближе ко второму мячу, чем гости к ничьей.

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Слабая игра Тему Пукки. Лидер сборной Финляндии ничего особенного не показал и был заменен в середине второго тайма.

Матч до первого гола. На поле было больше борьбы, чем футбола. Командам удавалось лучше мешать сопернику, чем играть самому. Качество игры желало быть лучше. Обе команды создали не так много моментов. Кто забил первым, тот и победил.

Во втором матче группы Бельгия будет играть против Дании. Начало игры в 22:00.
В следующем туре Россия сыграет против Дании, в Бельгии будет играть против финнов.
17 июня сборная Украины сыграет в своем втором туре против Северной Македонии. Начало игры в 16:00.

Автор: Сергей Тищенко
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