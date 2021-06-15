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Рационализм Дешама: почему Франция победила Германию

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Рационализм Дешама: почему Франция победила Германию
Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Фото: Reuters

В матче первого тура Евро-2020/21 сборная Франции победила Германию-1:0.

Что нужно знать о матче в Мюнхене?

Преимущество сборной Германии. Команда Юахима Лёва владела территориальным и игровым преимуществом. После перерыв преимущество немцев стала доминирующим.

Автогол решил судьбу матча. Защитник "Боруссии" Дортмунд Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота в середине первого тайма.

Немцы почти не имели моментов. Сборная Франции сыграла очень рационально в защите. Закрыв все свободные зоны. Немцы имели только полумоменты у ворот Уго Льориса.

Автогол решил судьбу матча

Судья отменил два гола Франции. Арбитр отменил голы Килиана Мбаппе и Карима Бензема из-за офсайда.

Возвращение Бензема не удалось. Форвард "Реала" впервые сыграл за сборную Франции за шесть лет. Нападающий "Реала" ничего особенного не показал, как и другой форвард Антуан Гризманн.

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Поль Погба провел сильную игру. Полузащитник "МЮ" был одним из лидеров французов и вел игру команды в середине поля.

Лёв стремился спасти матч. Тренер сборной Германии обновил атаку благодаря заменам, но это не дало никакой пользы.

Рационализм Дешама. Франция сыграла тактически грамотно и не дала сопернику почти ничего создать у своих ворот. После забитого мяча закрылась полностью. Усилия Германии выглядели не убедительными. При необходимости Франция могла добавить в нужный момент матча. Команда Дешама была ближе ко второму голу, чем немцы к ничьи.

В другом матче группы Португалия разработала Венгрию -3:0.

19 июня Франция сыграет против Венгрии, а Германия с Португалией.

17 июня сборная Украины будет играть против Северной Македонии. В первом туре украинцы проиграли Нидерландам - ​​2: 3

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16
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