Шевченко рассказал о состоянии Зубкова и Цыганкова

Виктор Цыганков пропустил всю подготовку к Евро. Фото: УАФ

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков готов сыграть против Северной Македонии на Евро-2020/21.

Полузащитник "Ференцароша" 25-летний Александр Зубков пропустит следующую игру сборной Украины, рассказал наставник команды Андрей Шевченко.

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"По Зубкову - однозначно нет. У него есть отек. Сколько времени займет восстановление? Будем стараться сделать это быстрее. Форсировать и говорить определенные даты нет смысла. Как только он будет готов, мы сообщим.

Что касается Цыганкова, то он тренируется с командой несколько дней - выглядит неплохо, его ничего не беспокоит. Завтра, надеюсь, все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу с Северной Македонией. Такой игрок как Виктор - однозначно усиление для команды. Посмотрим на его состояние, старт или замена - буду решать перед игрой", - сказал Шевченко в эфире "Большого футбола".

17 июня сборная Украины проведет матч второго тура Евро-2020/21 против Северной Македонии. Начало игры в 16:00.

В своем предыдущем матче украинцы проиграли Нидерландами - 2: 3. Виктор Цыганков пропустил всю подготовку к Евро из-за повреждения. Александр Зубков получил травму в матче против Нидерландов.