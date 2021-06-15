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вторник, 15 июня 2021 19:19

Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится

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Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к матчу второго тура Евро-2020/21 против Северной Македонии.

Команда Андрея Шевченко вернулась из Амстердама в Бухарест и провела занятие на поле регбийной команды.Привычное поле залило дождем, который был в Румынии.

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Футболисты провели разминку и получили наставления от Шевченко. Тренер вратарей Педро Харо занимался с голкиперами. Затем отрабатывали завершения атак. Лидер "Динамо" Виктор Цыганков смог поразить ворота, которые защищал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубина.

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня. Начало игры в 16:00.

В первом туре украинцы проиграли Нидерландам-2:3, а Австрия одолела Северную Македонию -3:1.

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