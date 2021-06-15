Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к матчу второго тура Евро-2020/21 против Северной Македонии.

Команда Андрея Шевченко вернулась из Амстердама в Бухарест и провела занятие на поле регбийной команды.Привычное поле залило дождем, который был в Румынии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины рискует потерять полузащитника до завершения Евро

Футболисты провели разминку и получили наставления от Шевченко. Тренер вратарей Педро Харо занимался с голкиперами. Затем отрабатывали завершения атак. Лидер "Динамо" Виктор Цыганков смог поразить ворота, которые защищал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубина.

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня. Начало игры в 16:00. В первом туре украинцы проиграли Нидерландам-2:3, а Австрия одолела Северную Македонию -3:1.