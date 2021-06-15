Сборная Украины рискует потерять полузащитника до завершения Евро

Александр Зубков стал одним из лидеров "Ференцароша". Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины 25-летний Александр Зубков рискует не сыграть больше на Евро.

Футболист получил мышечную травму и выбыл на две-три недели, сообщил журналист Игорь Цыганик.

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"У Зубкова неприятная мышечная травма, после которой восстанавливаются около трех недель. В этот период нельзя вообще бегать. Он точно не сыграет с Северной Македонией, далее - под вопросом ", - сказал журналист в авторской программе.

Футболист получил травму в начале встречи против команды Нидерландов и был заменен на 13-й минуте на Марлоса.

Матч с Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня. Начало в 16:00. В предыдущей игре Украина уступила Нидерландам -2:3. Александр Зубков выступает за "Ференцварош" с лета 2019 года. Ранее играл за "Шахтер" и "Мариуполь".