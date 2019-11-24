Гол Яремчука не помог "Генту" одержать победу

Роман Яремчук забив уже 16 м'ячів за "Гент" у цьому сезоні. Фото: УАФ

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома сыграл вничью с "Антверпеном" со счетом 1: 1.

На 13-й минуте матча нападающий сборной Украины Роман Яремчук вывел "Гент" вперед. "Антверпен" отыгрался в компенсированное время усилиями Зиньо Гано сообщает " Спортарена "

Для Яремчука это 16-й гол в нынешнем сезоне за бельгийский клуб во всех турнирах. Весь матч за "Гент" провел защитник Игорь Пластун. Полузащитник Роман Безус оказался вне заявки на матч с "Антверпеном".

"Гент" набрал 29 очков и занимает третье место в чемпионате Бельгии, уступая лидеру Брюгге семь очков. "Антверпен" с 28 очками идет на 4-й позиции.

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В четверг, 28 ноября, "Гент" на выезде сыграет против "Сент-Этьена" "в рамках 5-го тура Лиги Европы.