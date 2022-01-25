Главный трансфер зимы. "Ювентус" покупает за €60 млн звездного форварда

Душан Влахович проводит четвёртый сезон в Италии. Фото: Gettyimages.com

Туринский "Ювентус" близок к подписанию контракта с форвардом сборной Сербии и "Фиорентины" 21-летним Душаном Влаховичем.

Соглашение может быть оформлено в ближайшее время, сообщает GIFN.

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"Старая синьора" предложила за форварда "фиалкам" €60 млн. "Ювентус" уже согласовал с Влаховичем личный контракт на пять лет с зарплатой €7 млн в год.

В этом сезоне сербский нападающий провел 24 матча за "Фиорентину" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. За сербом охотились европейские гранды – "МС", "Барселона", "Челси".

"Ювентус" занимает пятое место в Серии А. В каньоне матча команда Аллегри сыграла в ничью с "Миланом". Следующую игру проведет против "Вероны".

Туринцы ищут замену своему нападающему Федерико Кьези, выбывшему из-за травмы на длительный срок.