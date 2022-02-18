"Героем себя не считаю". Американский легионер "Киев-Баскет" объяснил, почему решил остаться в Украине

Американский защитник "Киев-Баскета" 29-летний Майкл Кеффи прокомментировал свое решение остаться в Украине.
Кеффи оказался единственным из американцев, кто не покинул столичный клуб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вижу сынок, что не москаль" - американский легионер не захотел покидать "Киев-Баскет"
"Я осознаю все риски, но американский паспорт не позволяет паниковать. Не верю в ужасающий сценарий. Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть.
Ребята и тренеры все в хорошем настроении. Вообще-то мне Киев пришелся по душе. Здесь комфортно, не чувствую угроз для себя", – сказал Кеффи в комментарии сайту киевской команды.
В текущем сезоне "Киев-Баскет" занимает третье место в турнирной таблице.
Кеффи выступает в Украине второй сезон. Сначала играл за БК "Запорожье", а летом переехал в Киев. По сообщению СМИ, американец может играть за сборную Украины.
Комментарии