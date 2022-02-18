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пятница, 18 февраля 2022 19:55

"Героем себя не считаю". Американский легионер "Киев-Баскет" объяснил, почему решил остаться в Украине

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&quot;Героем себя не считаю&quot;. Американский легионер &quot;Киев-Баскет&quot; объяснил, почему решил остаться в Украине
Майкл Кеффи второй сезон выступает в Украине. Фото: Facebook.com/ZPbasket

Американский защитник "Киев-Баскета" 29-летний Майкл Кеффи прокомментировал свое решение остаться в Украине.

Кеффи оказался единственным из американцев, кто не покинул столичный клуб.

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"Я осознаю все риски, но американский паспорт не позволяет паниковать. Не верю в ужасающий сценарий. Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть.

Ребята и тренеры все в хорошем настроении. Вообще-то мне Киев пришелся по душе. Здесь комфортно, не чувствую угроз для себя", – сказал Кеффи в комментарии сайту киевской команды.

В текущем сезоне "Киев-Баскет" занимает третье место в турнирной таблице.

Кеффи выступает в Украине второй сезон. Сначала играл за БК "Запорожье", а летом переехал в Киев. По сообщению СМИ, американец может играть за сборную Украины.

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