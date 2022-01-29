Фьюри официально получил следующего соперника

айсон Фьюри может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Фото: REUTERS

Чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри свой ближайший поединок проведет против Диллиана Уайта.

Официальную информацию у себя на сайте опубликовала промоутерская компания Top Rank, пишет УНИАН.

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Место и дата боя будут объявлены дополнительно.

Торги на проведение поединка между Фьюри и Уайтом со ставкой $41 млн. 25 тыс. выиграла промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена. Она перебила предложение Matchroom Эдди Хирна с предложением в $32 млн.

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третье сражение против Деонтея Уайлдера, в котором Фьюри победил нокаутом. Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласное решение судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик удалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге. Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал подходящую опцию. Уже известно, что реванш может пройти ориентировочно в марте-апреле 2022 года. Уайт вернул себе Временный титул WBC в своем последнем бою, когда нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде их матча-реванша 27 марта в спортивном комплексе Europa Point в Гибралтаре.