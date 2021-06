Футбольным символом Украины хотят сделать ненавистные России лозунги

Лозунга "Слава Украине" и "Героям слава" хотят сделать символом украинского футбола. Фото: ua-football.com

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" могут стать официальными футбольными символами Украины.

Этот вопрос сегодня обсудят на совете исполнительного комитета УАФ. Вместе с тем рассмотрят утверждения малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты страны.

"Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства", - написал в Facebook председатель УАФ Андрей Павелко.

Павелко отметил, что такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной после презентации новой формы на Евро-2020/21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной

"Привлекая внимание к форме украинских футболистов Россия способствовала тому, что все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - отметил Павелко.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко находится в Риме, куда срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА касательно футбольной формы сборной Украины. Письмо от УЕФА с запретом на лозунг "Героям Слава!" УАФ получила вечером 9 июня. ЕФА позволило оставить на экипировке лозунг "Слава Україні!" и карту. Надпись "Героям слава!" потребовали убрать, поскольку в сочетании с первой она, по мнению УЕФА, несет политический подтекст. Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза.