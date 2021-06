"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной

Фото: Facebook.com/usdos.ukraine/

Сотрудники посольства США, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин одели новую форму сборной Украины по футболу.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!", - сообщило американское посольство.

На странице УЕФА в Facebook большое количество комментариев "Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to the heroes!".

Евро-2020/21 состоится в течение 11 июня - 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Союз европейских футбольных ассоциаций требует, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА. 6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.