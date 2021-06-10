Скандальное решение УЕФА: Павелко срочно вылетел в Рим

Лозунг "Героям слава!" изображен на внутренней стороне верха формы украинской сборной. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко находится в Риме, куда срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА касательно футбольной формы сборной Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

Письмо от УЕФА с запретом на лозунг "Героям Слава!" УАФ получила вечером 9 июня.

"В письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и матчах. Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза касательно нового дизайна формы нашей сборной", - написал Павленко.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы сборной Украины. На ней изображена карта Украины с очертаниями аннексированного РФ Крыма. Сзади под воротником есть надпись "Слава Україні!", а на внутренней стороне - "Героям слава!". 10 июня УЕФА позволило оставить на экипировке лозунг "Слава Україні!" и карту. Надпись "Героям слава!" потребовали убрать, поскольку в сочетании с первой она, по мнению УЕФА, несет политический подтекст. Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза.