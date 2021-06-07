Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины

Фото: Facebook.com/andriy.pavelko

Украина не позволит оскорблять национальные символы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о форме национальной сборной по футболу.

"Мне нравится новая форма нашей сборной.

Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!" - написал министр в Twitter.

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!" и картой государства.

"Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Україні!" отвечают лозунгом "Героям слава!", который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы", - заявил Павелко.

Форма украинских футболистов вызвала возмущение у чиновников и депутатов страны-агрессора России.

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Евро-2020/21 состоится в течение 11 июня - 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Сегодня команда Андрея Шевченко проведет контрольный поединок с Кипром. Начало игры в 19:00.