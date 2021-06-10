Офис президента прокомментировал прокремлевское решение УЕФА

Каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, говорит "Слава Україні! Героям слава!", сказали в Офисе президента. Фото: zelenskiy_official

В Офисе президента говорят, что лозунг "Слава Україні!" на форме национальной сборной по футболу не может вызвать никаких оговорок, а ответ "Героям слава!" записан в душе каждого украинца.

"Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Україні!" на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызвать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, настоящий патриот своей родины, слышит "Слава Україні!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", - цитирует ОП "Українська правда"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "УЕФА прогнулось под Россию" - сети свирепствуют

Союз европейских футбольных ассоциаций требует, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Об этом сообщило французское информационное агентство AFP. 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.