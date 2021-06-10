УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины

Такое решение УЕФА приняла после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Союз европейских футбольных ассоциаций требует, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Об этом сообщила французская информационное агентство AFP.

"УЕФА требует, чтобы Украина внесла изменения в форму EURO2020, чтобы убрать" политическое "лозунг, который вызвало протесты со стороны России", - пишет AFP в Twitter.

Такое решение УЕФА приняла после запроса со стороны Российского футбольного союза, сообщает Championat.com.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает границы государства, которые нанесены на форму. Надпись "Слава Україні!" также останется на экипировке. Лозунг "Героям слава!" необходимо убрать из формы, поскольку в сочетании с первым выражением оно, по мнению УЕФА якобы несет политический подтекст.

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Украина не позволит оскорблять национальные символы, заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о форме национальной сборной по футболу.

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!" и картой государства.

"Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Україні!" отвечают лозунгом "Героям слава!", который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы", - заявил Павелко.

Форма украинских футболистов вызвала возмущение у чиновников и депутатов страны-агрессора России.

Евро-2020/21 состоится в течение 11 июня - 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Сегодня команда Андрея Шевченко проведет контрольный поединок с Кипром. Начало игры в 19:00.