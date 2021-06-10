 
Ексклюзивы
1/5
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Просмотров: 207
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 1215
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1197
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1188
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 630
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 558
Фото
Все фото
15
4
3
10
3
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Порошенко рассказал об &quot;одышке&quot; Зеленского на велотренажере
Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере
Видео
Все видео
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 108
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1179
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 396
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 12:31

УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины

  Комментировать
УЕФА не понравилось &quot;Героям слава&quot; на футболках Украины
Такое решение УЕФА приняла после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Союз европейских футбольных ассоциаций требует, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Об этом сообщила французская информационное агентство AFP.

"УЕФА требует, чтобы Украина внесла изменения в форму EURO2020, чтобы убрать" политическое "лозунг, который вызвало протесты со стороны России", - пишет AFP в Twitter.

Такое решение УЕФА приняла после запроса со стороны Российского футбольного союза, сообщает Championat.com.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает границы государства, которые нанесены на форму. Надпись "Слава Україні!" также останется на экипировке. Лозунг "Героям слава!" необходимо убрать из формы, поскольку в сочетании с первым выражением оно, по мнению УЕФА якобы несет политический подтекст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина уверенно победила Кипр в последнем матче перед Евро

Украина не позволит оскорблять национальные символы, заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о форме национальной сборной по футболу.

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!" и картой государства.

"Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Україні!" отвечают лозунгом "Героям слава!", который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы", - заявил Павелко.

Форма украинских футболистов вызвала возмущение у чиновников и депутатов страны-агрессора России.

Евро-2020/21 состоится в течение 11 июня - 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Сегодня команда Андрея Шевченко проведет контрольный поединок с Кипром. Начало игры в 19:00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 7758
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5238
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3960
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 2817
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
5
 Просмотров: 2548
Политика
"Запакуем в автобус и вывезем": мэр оскандалился заявлением о ромах
"Запакуем в автобус и вывезем": мэр оскандалился заявлением о ромах Просмотров: 27
"УЕФА прогнулось под Россию" - сети свирепствуют
"УЕФА прогнулось под Россию" - сети свирепствуют Просмотров: 90
В "Голосе" говорят о рейдерстве
В "Голосе" говорят о рейдерстве Просмотров: 207
"Экономическое оружие Кремля" - Шмыгаль о "Северном потоке-2"
"Экономическое оружие Кремля" - Шмыгаль о "Северном потоке-2" Просмотров: 81
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ 2 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
10
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 7262
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть