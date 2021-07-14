Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой

Игроки сборной Украины нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко сделали совместное фото с российским рэпером Бастой. Настоящее имя - Василий Вакуленко.

Фотографию опублікував Миколенко в Instagram.

Автор: instagram.com/mikola_16/ Украинские футболисты сделали совместное фото с российским рэпером Бастой, который выступал в оккупированном Крыму

Фото сделали в турецком Кемере, гдефутболисты отдыхают с семьями после Евро-202/21.

Вероятно, во время прогулки игроки встретили российского артиста. Поэтому воспользовались возможностью и сделали общее фото. Кроме Миколенкко, фотографию с рэпером опубликовала также жена Яремчука Инна.

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Несмотря на общественный резонанс гражданин РФ Василий Вакуленко, который выступал в оккупированном Крыму, дал концерт в Киеве. Кроме того, рэпер играл российского военного, который проходит службу на оккупированном Россией полуострове.