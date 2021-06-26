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&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
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суббота, 26 июня 2021 10:47

"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
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Фото: @vidsich
Скриншот с концерта Басты в Киеве

Несмотря на общественный резонанс гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко (рэпер со сценическим именем Баста) выступил вчера в Киеве.

Вчера под стенами Stereo Plaza на проспекте Валерия Лобановского, прошла акция протеста против концерта. Люди держали в руках плакаты "Баста финансирует российскую армию", "Зеленский крышует рашистов", "Крым - это Украина. И на этом баста!", "Баста - путинская шестерка".

Как известно, Баста выступал в оккупированном Россией Крыму. Из-за этого в 2017 году ему запрещали въезд в Украину на три года.

Также в 2015 году Вакуленко снимался в оккупированном Севастополе в фильме. Был одет в российскую военную форму.

"Вакуленко по закону должны были запретить въезд в Украину, поскольку он представляет угрозу национальной безопасности", - заявлял общественный деятель Сергей Стерненко и сообщал, что Баста выбирал лучшую песню о крымском мосте, построенный оккупантами. А когда его спрашивали о запрете въезда на три года из-за этого, он говорил, что не понимает почему так.

Фотограф Ян Доброносов опубликовал видео пришедших на концерт российского рэпера.

Девушка кричит протестующим: "Че вы преперлись, бл*дь. Стоять они, бл*дь, плакаты достали. Ебанутые. Пизд*ц бл*дь, п*дарасы, с*ка".

"Эти плакаты не к нам вообще и не к этой толпе", - говорит мужчина, который стоит в очереди на концерт.

Внимание! Ненормативная лексика!

Пользователи Facebook комментируют:

"Малоросы"

"Какаяразница" без украшений"

"Население"

"Типичные сторонники руцкого мира"

"Закон о колобарации - и срочно. Потому что это типичные колобаранты"

"Какие красивые мужчины призывного возраста! Возле каждого этакого концерта поставить по одному работнику военкомата"

25 июня Министерство культуры и информационной политики, которое возглавляет Александр Ткаченко, сообщило, что не получало запросов о внесении Вакуленко в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

А в СБУ, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов, заявили, что трехлетний запрет на въезд Басте истек в 2020 году.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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