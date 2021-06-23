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среда, 23 июня 2021 15:01

У команды Зеленского есть двое суток, чтобы не унизить Украину - Стерненко

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У команды Зеленского есть двое суток, чтобы не унизить Украину - Стерненко
"У власти еще есть время исправить ситуацию", - пишет Стерненко. Фото: president.gov.ua

25-27 июня в Украине запланированы концерты гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного под сценическим именем "Баста". Тот давал концерты в оккупированном Россией Крыму. Об этом напоминает в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

Концерт российского рэпера запланирован 25 и 26 июня в Киеве Stereo plaza и 27 июня в Одессе.

"Вакуленко по закону должны запретить въезд в Украину, поскольку он представляет угрозу национальной безопасности", - пишет Стерненко и сообщает, что Баста выбирал лучшую песню о крымском мосте, построенном оккупантами. Гастролировал в оккупированном Крыму, а когда его спрашивали о запрете въезда на три года из-за этого, он говорил, что не понимает почему так.

"Когда Баста был в Киеве уже в этом году. Когда неравнодушный гражданин спросил его про Крым, то он отказался от объяснений. Зато его охрана напала на мужчину за этот вопрос.

Среди нападавших узнали ростовского криминального авторитета Андрея Родина "Полузверя", который в санкционный список почему-то не попал. Но в центре Киева он и его люди нападают на граждан за вопрос о Крыме. Хорошее сопровождение в Басты. На концертах тоже такое будет?

Баста снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит в нашем Крыму", - также пишет Стерненко.

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Общественный деятель отметил, что сейчас Баста не выступает в России.

"Его концерты в июне отменили из-за противоэпидемических мероприятий. Как-то так получается, что наша страна позволяет этому недружественному россиянину у нас зарабатывать, когда он не может выступить даже у себя на россии.

Гастроли крымнашистов - вызов для нашего общества. У власти еще есть время исправить ситуацию и не унижать всю страну", - резюмирует Стерненко.

3 мая этого года Баста сидел в ресторане в центре Киева. В прошлом году СБУ заявила, что российский рэпер не наносит ущерба национальной безопасности.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
23
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