Гастроли "кримнашиста" Басты: у Ткаченко переводят стрелки на СБУ, те - на СНБО и Нацсовет

В Министерстве, которое возглавляет Ткаченко, говорят, что представления от СБУ на Басту на было. Фото: Facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министерство культуры и информационной политики не получало запросов о внесении гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко по прозвищу Баста в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

"Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины.

Информация, касательно наличия такого обращения в медиа, не соответствует действительности. В случае поступления запроса от СБУ, МКИП обязательно рассмотрит его в установленном порядке", - сообщил сайт Министерства, которое возглавляет Александр Ткаченко.

"Українська правда" сообщила о комментарии СБУ по этому поводу.

В СБУ заявили, что трехлетний запрет на въезд Басти истек в 2020 году. А с момента внесения запрета в 2017-м новых нарушений украинского законодательства, в частности незаконных посещений российским исполнителем оккупированного Крыма, зафиксировано не было, заявили в ведомстве.

В СБУ также указали - инициировать внесение определенного лица в перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности кроме Службы безопасности может Совет национальной безопасности и обороны и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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В Государственной пограничной службе также отметили, что не установили обстоятельств нарушения законодательства, которые относятся к их компетенции.

"Вакуленко по закону должны были запретить въезд в Украину, поскольку он представляет угрозу национальной безопасности", - заявлял общественный деятель Сергей Стерненко и сообщал, что Баста выбирал лучшую песню о крымском мосте, построенный оккупантами. Гастролировал в оккупированном Крыму, а когда его спрашивали о запрете въезда на три года из-за этого, он говорил, что не понимает почему так.

Концерт Басты анонсируется на сегодня, 25 июня в Киеве в 20.00 в Stereo Plaza. Также завтра в Stereo Plaza на такое же время. А 27 июня анонсируют в Одессе.

Ранее СМИ сообщали, что СБУ просила Министерство культуры и информационной политики включить гражданина РФ Василия Вакуленко в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.