СБУ просит Ткаченко включить Басту в черный список

Баста давал концерты в оккупированном Крыму.

Служба безопасности Украины просит Министерство культуры и информационной политики включить гражданина РФ Василия Вакуленка ("Басту") в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом пишет LIGA.net

Концерты Басты анонсируются на 25 и 26 июня в Киеве Stereo plaza и 27 июня в Одессе.

В СБУ отметили, что были проведены соответствующие проверки. В частности, речь идет о съемках Вакуленко в фильме "Ке-ды", где он играет российского военнослужащего, который проходит службу в оккупированном Крыму.

Ранее Вакуленко давал концерты в оккупированном Крыму.

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3 мая этого года Баста сидел в ресторане в центре Киева. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.