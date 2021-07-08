Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз

Маленькие футболисты из Киева, которые пели гимн Украины во дворе, встретились с игроками украинской сборной и получили памятные подарки.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

"Эти юные патриоты побывали в Доме футбола. Малыши имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной Сергеем Кривцовым, Денисом Поповым и с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко", - написал Павелко.

Спортсменам подарили форму для тренировок и футбольные мячи. Также детям пообещали, что на месте старой спортивной площадки в их дворе "будет новая с современным искусственным покрытием".

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Маленькие футболисты имеют собственную команду "Ливрин". После каждого тайма они поют гимн Украины. Тренер команды - 8-летний Максим.

"Он завел тетрадь, ставит им (игрокам "Ливрина". - Gazeta.ua) там оценки, задает домашние задания. Кто где стоит, на какой позиции", - рассказала мать Максима Анна Лымарь "Суспільному".

Маленькие футболисты проживающих на столичной Троещине. Перед поединком во дворе они спели гимн Украины. Видео снял и выложил в сеть их сосед. Оно стало вирусным. Футбольная академия "Выгуровщина" даже согласилась тренировать ребят бесплатно. Кроме тренера "Ливрина" Максима, на кадрах 9-летний Евгений, 8-летний Кирилл, 7-летний Иван и его 4-летний брат Матвей.