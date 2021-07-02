Футболист Беседин отреагировал на извинения обидчика

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало игры в 22:00. Фото: Павел Кубанов

Нападающий украинской сборной по футболу Артем Беседин принял извинения защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльссона, который ударом сломал ему ногу.

Об этом рассказал сам Беседин, пишет Tribuna.com.

"Да, после матча он подошел и извинился. Он, конечно, сыграл грубо. Но это не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне", - сказал украинский форвард.

Он добавил, что пережить все ему помогает поддержка болельщиков и партнеров по команде.

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"Мне жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы достичь нужного результата с Англией", - добавил спортсмен.

После восстановления футболист планирует вернуться к игре с новой силой.

"Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - сказал Беседин.

На 98-й мин. победного для Украины матча 1/8 Євро-2020 в Артема Беседина грубо Маркус Даниэльссон. Судья сначала показал Даниэльссону желтую карточку, потом посмотрел повтор и удалил его. Травмированный Беседин покинул поле с помощью медиков и вернулся в Киев. После МРТ-обследования футболисту диагностировали частичное повреждение задней крестообразной связки, внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. Восстанавливаться украинский форвард будет около шести месяцев. Даниэльссон заявил, что не хотел травмировать украинца.