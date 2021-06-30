Футболисту Беседину сделали МРТ. Результаты печальные

Травмированному нападающему сборной Украины по футболу Артему Беседину сделали МРТ-обследование.
Об этом сообщил главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун.
"На снимках у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения", - сказал Шморгун "ФК Динамо Киев".
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Он добавил, что от удара прямой ногой в Беседина произошла гиперэкстензия в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.
"Сейчас мы проводим консультации с травматологи и хирургами по тактике лечения. Предварительно это консервативное лечение", - уточнил врач.
Восстанавливаться украинский форвард будет около шести месяцев.
На 98-й мин. победного для Украины матча 1/8 Євро-2020 в Артема Беседина грубо врезался защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон. Судья сначала показал Даниэльссону желтую карточку, потом посмотрел повтор и удалил его. Травмированный Беседин покинул поле с помощью медиков. Его заменил Виктор Цыганков.
Даниэльссон заявил, что не хотел травмировать украинца.
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