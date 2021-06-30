Защитник сборной Швеции извинился перед Бесединым за страшный фол

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон извинился перед украинским нападающим Артемом Бесединым за причиненную травму ноги.
Он заявил, что не хотел травмировать украинца, пишет Aftonbladet.se.
"Я не хотел причинять ему травму. Я сказал ему об этом, надеюсь, он быстро поправится. Он не говорил по-английски, но их капитан перевел ему мои слова. Все выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", - сказал Даниэльссон.
Просматривая повтор эпизода с травмой Даниэльссон показалось, что "все выглядит совсем плохо".
"Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи посмотрели ВАС и пришли к выводу, что там была красная карточка. Вероятно, так и есть, даже если в тот момент мне это казалось немного несправедливо", - сказал Даниэльссон.
На 98-й мин. победного для Украины матча 1/8 Євро-2020 в Артема Беседина грубо врезался игрок Швеции Маркус Даниэльссон. Судья сначала показал Даниэльссону желтую карточку, потом посмотрел повтор и удалил его. Травмированный Беседин покинул поле с помощью медиков. Его заменил Виктор Цыганков.
Предварительный осмотр показал, что в украинца повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок.
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