Больно смотреть - рассказали о травмах Беседина после фатального удара

Артем Беседин больше не поможет сине-желтым в финальном турнире Евро-2020. Фото: Павел Кубанов

Нападающий сборной Украины по футболу Артем Беседин получил повреждения сразу нескольких мышц ноги.

Это показало первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко, сообщила пресс-служба УАФ.

"Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после МРТ. Однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, и не позволит Артему сыграть в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Учитывая это Беседина отправили в Киев для обследования и лечения в клубе. Утром 30 июня чартер с игроком на борту приземлился в столице.

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Пользователи в соцсетях выражают соболезнования украинскому футболисту и желают скорейшего выздоровления. Пишут, в частности, следующее:

"Настоящий воин";

"На это даже смотреть больно";

"Пусть у него все будет хорошо";

"Скорее выздоравливай. Молимся за тебя";

"Ужас. Надеюсь, перелома нет. Скорейшего восстановления".

Вчера в матче 1/8 Евро-2020 сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в 1/4 финала. Украинцы одержали победу на последних секундах овертайма, когда форвард "Днепра-1" Артем Довбык забил победный гол. На 98-й мин. матча в Артема Беседина грубо врезался игрок Швеции Маркус Даниэльссон. Судья сначала показал Даниэльссону желтую карточку, потом посмотрел повтор и удалил его. Травмированный Беседин покинул поле с помощью медиков. Его заменил Виктор Цыганков.