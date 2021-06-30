Больно смотреть - рассказали о травмах Беседина после фатального удара

Нападающий сборной Украины по футболу Артем Беседин получил повреждения сразу нескольких мышц ноги.
Это показало первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко, сообщила пресс-служба УАФ.
"Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после МРТ. Однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, и не позволит Артему сыграть в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Учитывая это Беседина отправили в Киев для обследования и лечения в клубе. Утром 30 июня чартер с игроком на борту приземлился в столице.
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Пользователи в соцсетях выражают соболезнования украинскому футболисту и желают скорейшего выздоровления. Пишут, в частности, следующее:
"Настоящий воин";
"На это даже смотреть больно";
"Пусть у него все будет хорошо";
"Скорее выздоравливай. Молимся за тебя";
"Ужас. Надеюсь, перелома нет. Скорейшего восстановления".
Вчера в матче 1/8 Евро-2020 сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в 1/4 финала. Украинцы одержали победу на последних секундах овертайма, когда форвард "Днепра-1" Артем Довбык забил победный гол.
На 98-й мин. матча в Артема Беседина грубо врезался игрок Швеции Маркус Даниэльссон. Судья сначала показал Даниэльссону желтую карточку, потом посмотрел повтор и удалил его. Травмированный Беседин покинул поле с помощью медиков. Его заменил Виктор Цыганков.
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