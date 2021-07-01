"Динамо" нашло замену Беседину

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах игрока "Горицы" 25-летнего Кристиана Ловрича.

В лице хорватского футболиста киевский клуб видит замену травмированному Артему Беседину, сообщает "Динамо Киев Inside".

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Ловрича нашел помощник Мирчи Луческу Огнен Вукоевич. "Динамо" зимой пыталось осуществить трансфер, но Игорь Суркис не захотел платить € 2,8 млн за игрока.

Теперь, когда остро встал вопрос о бомбардире, "Динамо" ищет именно забивного игрока. Ловрич подходит под эту кандидатуру, а потому киевляне уже сделали первые шаги к трансферу.

Кристиан Ловрич присоединился к "Горице" в 2018 году с "Локомотивы".

Хорват может сыграть и на позиции левого вингера, и нападающего. В прошлом сезоне провел 32 матча во всех турнирах, где забил 18 голов.

Артем Беседин получил травму на Евро-2020/21 и пропустит полгода. В Мирчи Луческу остался только один Владислав Супряга из нападавших. На просмотре находится лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач.