"Фонсека настаивает на трансфере Яремчука" – журналист

Яремчук в июне забил дебютный мяч за сборную Украины

Украинский форвард Роман Яремчук близок к переходу в "Рому".

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своей программе.

"Интерес" Ромы "к Яремчука очень серьезный. От римлян пришел официальный запрос на разрешение переговоров с футболистом. Насколько мне известно, определенные контакты уже состоялись.

Но есть сложность в том, что "Рома" собирается продавать Шика в "Лейпциг". Если этот трансфер состоится, то клуб будет искать еще одного форварда. Если нет, то у "Ромы" не так много денег, чтобы тратить их на еще одного нападающего", - уверен Цыганик.

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В этом сезоне Яремчук сыграл 8 матчей, в которых забил 6 мячей.