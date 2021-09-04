Финляндия вышла на второе место в нашей группе

В отличии от матча с Украиной Пукки на этот раз не забил. Фото: Reuters

Сборная Финляндии по футболу победила сегодня в домашнем матче сборную Казахстана - 1:0 и вышла на второе место в группе. Единственный гол забил Йоэль Похьянпало.

Игра прошла с небольшим преимуществом финской команды, которая создала больше моментов, но в первом тайме не смогла реализовать ни одного из них. Казахи остро контратаковали, но нанести хотя бы один результативный удар не смогли.

Зато во втором тайме один из самых активных финских игроков Йоэль Похьянпало сумел нанести удар головой из-за пределов штрафной. Голкипер Шацкий, который заменил дисквалифицированного Покатилова, до мяча не дотянулся - 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией

После этой победы сборная Финляндии набрала 5 зачетных баллов после трех матчей и опередила сборную Украины, в которой осталось 4 балла после 4 матчей. На первом месте остается сборная Франции, имеет 8 баллов после 4 матчей. Сегодня в Киеве сборные Украины и Франции сыграют между собой матч 5 тура. Начало - в 21:45.