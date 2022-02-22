Фаворит "Челси" и "Ювентус" попытается отомстить за Малиновского. Анонс матчей 1/8 Лиги чемпионов

Томас Тухель возглавил "Челси" по середине прошлого сезона. Фото: Gettyimages.com

Во вторник, 22 февраля, состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Действующий победитель турнира "Челси" будет экзаменовать чемпиона Франции "Лилль", а "Вильярреал" будет принимать "Ювентус".

В первой паре безоговорочным фаворитом является команда Томаса Тухеля. Англичане вышли из кризиса, выиграли пять матчей подряд и готовы защищать свой титул. Французы скатились в средину таблицы Лиги 1. У "Челси" есть все возможности решить судьбу противостояния в первом матче дома.

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В другом матче победитель Лиги Европы "Вильярреал" будет принимать "Ювентус". Здесь ровная пара. "Старая синьора" переживает не лучшие времена и только четвертая в Серии А. Массимилиано Аллегри имеет кадровые проблемы. Федерико Кьеза, Пауло Дибалы, Джорджо Кьеллини и Леандро Бонуччи пропустят игру. Испанцы сейчас набрали хороший ход в чемпионате Испании и поднялись на шестое место. Именно "Вильярреал" оставил за бортом ЛЧ другого представителя чемпионата Италии - "Аталанту". Вряд ли что-нибудь станет понятным после первой игры. Всё будет решаться в матче в Италии.

Оба матча начнутся в 22:00. В первых матчах 1/8 Лиги чемпионов "МС" разгромил "Спортинг" - 5:0, "Ливерпуль" одолел "Интер" - 2:0. "Бавария" и "Зальцбург" не смогли выявить сильнейшего - 1:1. А "Реал" проиграл в Париже ПСЖ - 0:1.