У России забирают финал Лиги чемпионов

Прошлогодний финал ЛЧ принимал Порту. Фото: REUTERS

Россия рискует потерять право проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге.

Решающий матч самого престижного клубного турнира хотят перенести на "Уэмбли" в Лондоне, сообщили сразу два британских издания - Mirror и Daily Star.

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В УЕФА пока не приняли окончательное решение - там продолжают следить за ситуацией.

21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми ЛДНР.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Прошлогодним победителем турнира является лондонский "Челси".

Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" вылетели из турнира на групповой стадии.