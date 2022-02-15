Лига чемпионов. "Манчестер Сити" Зинченко громит соперника, Мбаппе одолевает "Реал"

Во вторник, 15 февраля, вернулась Лига чемпионов по футболу.
"Спортинг" в рамках 1/8 финала дома принимал "Манчестер Сити", а ПСЖ мерялся силами с "Реалом".
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Судьба противостояния "Манчестер Сити" и "Спортинга" решилась еще в первом тайме, ведь англичане забили четыре гола.
В итоге "Ман Сити" одержал выездную победу со счетом 5:0. Забивали Рияд Марез, Бернарду Силву дважды, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.
Александр Зинченко вышел на замену на 61 мин.
Куда интереснее был матч в Париже.
ПСЖ владел инициативой и имел шансы забить, однако Лионель Месси даже не реализовал пенальти во втором тайме.
Как ни старались парижане, однако пробить мадридцев им не удавалось, пока в компенсированное время не забил Килиан Мбаппе - 1:0.
Ответные матчи состоятся 9 марта.
Все четвертьфиналисты определятся 16 марта.
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