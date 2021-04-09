Евро-84 Платини выиграл сам

1 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Седьмой по счету Евро впервые выиграла сборная Франции.

Евро-1984 во Франции до сих пор считается лучшим за всю историю. Подтвердилось старое правило - чтобы победить на турнире, нужно играть ярко, а не вымучивать результат. Но даже с яркой игрой трофей с первого раза в руки не дается. Чтобы его выиграть, надо пройти через боль ужасных поражений.

Сборная Франции заслужила эту победу за два года до старта, обидно уступив на Кубке мира-1982 года немцам в серии пенальти. Основное время завершилось боевой ничьей 3:3. Тогда в Испании французов называли величайшим открытием, их игра завораживала.

В сборной Дании была несколько другая история. Ее возглавил немец Зепп Пионтек. В отборе к Евро-1980 датчане попали в одну группу с Англией. Решающий матч играли на "Уэмбли". Соперники предложили открытый футбол, в котором сильнее были хозяева - 4:3. Через четыре года ситуация повторилась - Дания и Англия оказались в одной группе. Однако в матче на "Уэмбли" Пионтек изменил тактику. Он сыграл осторожно в защите. Это принесло результат. Единственный гол с пенальти забил 31-летний лидер нападения Дании Алан Симонсен. Дания поехала на Евро, чтобы очаровать всех своей игрой, а Англия осталась дома.

По большому счету тогда в Европе было три команды, которые могли претендовать на победу. Кроме французов и датчан третьей была сборная СССР. Чего стоила победа над Португалией – 5:0. Однако СССР не удалось попасть на Евро. Возможно, потому, что по ходу турнира подопечные Валерия Лобановского отказались от феерической, раскованной игры и начали играть на удержание счета.

Мало кто сомневался, что основным конкурентом СССР в группе будет бронзовый призер Кубка мира Польша. Лобановский рассчитал все правильно. В Хожуве его сборная сыграла вничью - 1:1, а в Москве победила 2:0. Казалось, заветная путевка в кармане. За два тура до завершения турнира подопечные Лобановского опережали Португалию на 3 очка.

Последней надо было сыграть на выезде с Польшей и дома принять СССР. Польская федерация футбола заверила советское руководство, что будут бороться до конца. Между тем игроки договорились с португальцами о сдаче игры. Нелюбовь к "старшему брату" сказалась. Неважно, что сборную СССР в подавляющем большинстве представляли украинцы, а не россияне. Словом, Польша проиграла 0:1. Расстояние между СССР и Португалией сократилось до одного очка.

На Евро абсолютно несправедливо, незаслуженно, с договорным матчем в активе поехали португальцы

И вот решающая игра. СССР в Лиссабоне стал играть на удержание ничьей. В конце первого тайма минчанин Боровский сбил Жордау перед штрафной площадкой. Однако французский судья указал на "точку". "Левый" пенальти и хозяева вышли вперед. Во втором тайме подопечные Лобановского бросились отыгрываться. Хорен Оганесян промахнулся с трех метров. Но хозяева простили сборную СССР по меньшей мере трижды. На Евро абсолютно несправедливо, незаслуженно, с договорным матчем в активе поехали португальцы. Гнев председателя федерации футбола СССР Колоскова был невероятным. Он освободил Лобановского с формулировкой: "никогда больше не привлекать к работе со сборными".

Франция триумфально выиграла домашний чемпионат. Фото www.sport-vintage.com

Финальный турнир играли в семи городах Франции. Это первенство была совсем не похоже на Евро 1980. забивалась масса голов, на матче ходили зрители. Хозяева стартовали с победы над Данией - 1:0. За несколько минут до завершения игры отличился 29-летний Мишель Платини.

Эта игра стала последней для лидера Дании Алана Симонсена. Он сломал ногу. В другом матче бельгийцы не имели проблем с Югославией 2:0. Еще больше Югославию обидела Дания - 5:0. Что интересно, "юги" имели не меньше, если не больше голевых моментов, но мяч залетал только в их ворота. Франция одолела Бельгию с таким же счетом 5:0. Хет-трик сделал Платини. Не пощадили хозяева Югославию и в заключительной игре 3:2. Опять хет-трик непревзойденного Платини. В решающей игре сошлись Дания и Бельгия. Датчан устраивала ничья, однако они "горели" после первого тайма 0:2. Во втором тайме замечательная Дания, которую вел вперед Пребен Ларсен-Елкьяер, забила трижды 3:2.

В полуфинал вышли Франция и Дания.

Вторая группа была откровенно скучной. Немцы и португальцы минимально обыграли Румынию. Испанцы сыграли с подопечными Мирчи Луческу вничью. Впоследствии миром разошлись португальцы и немцы и испанцы и португальцы. Решающей стала игра между Испанией и Германией. Немцев устраивала ничья. Однако на 90 минуте испанец Маседа склонил чашу весов в пользу Испании. Немцы, которые множество раз спасались на последних минутах, теперь сами пропустили и выбыли из турнира.

На марсельском "Велодроме" воцарилась полная тишина. Все надеялись на непревзойденного Платини

Первый полуфинал французы разыграли с португальцами. Открыли счет хозяева довольно неожиданно. Штрафной должен был бить Мишель Платини. Однако защитник Филипп Домерг, которого тренер Мишель Идальго включил в заявку в последний момент, не стал играть в очковтирательство с ложными разбега и неожиданно пробил. Мяч оказался в сетке 1:0. Во втором тайме французы усилили давление, но пропустили в одной из редких контратак выпад Жордау 1:1. В начале дополнительного времени Жордау после паса Шалана вывел Португалию вперед 2:1. На марсельском "Велодроме" воцарилась полная тишина. Все надеялись на непревзойденного Платини. Однако его надежно прикрыли. И тем не менее, на 114-ой минуте французы сравняли счет. Платини пропустил пас на Домерга, вышел один на один с голкипером и пробил.

Серии пенальти больше ждали португальцы. Они помнили, как французы в 1982 году проиграли немцам. Надеялись, что и на этот раз хозяева не выдержат психологически. То же чувствовала и команда Идальго. Тигана протащил мяч по флангу и дал пас в площадь ворот точно на ногу Платини. Один финт и защитник падает. Второй - на земле оказывается вратарь. Под удар бросается еще один защитник, но Мишель неотразимо бьет верхом 3:2. Шла последняя минута дополнительного времени.

Дания была достойным соперником Франции. Фото: UEFA.com, Eurosport.com

В другом полуфинале Дания быстро открыла счет в игре с Испанией. Отличился Лербю. Испанцы боялись пропустить еще и начали сушить игру. А на 67-ой минуте Маседа сравнял счет 1:1. Испанцы дотянули до пенальти и победили. Замечательная Дания выбыла. Через два года на Кубке мира в Мексике Дания имела возможность поквитаться. Но вместо победы "поймала" 5 испанских контратак - 1:5. Компенсация за прекрасный футбол пришла только в 1992 году, когда Дания получила свою единственную победу на Евро.

Финальный матч был скучным. Возможно, потому, что его решилось показать советское телевидение. После ошибки голкипера испанцев - баска Арконады Платини открыл счет. Теперь Франция "сушила" игру. На последней минуте Испания пошла вперед всей командой и пропустила контратаку, которую завершил Беллон - 2:0. Мишель Платини установил вечный рекорд бомбардиров, забив 9 мячей в 5 играх. Франция получила свою награду за открытую атакующую игру, которую она продемонстрировала еще в Испании в 1982 году.

Рассказываем, как сложились судьбы победителей турнира.

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Голкипер Жоэль Батс был приглашен в сборную с "Осера". Во время Eвро-84 он неизменно защищал ворота во всех пяти матчах. Но больше, наверное, этот голкипер запомнился по КМ-86, на котором отразил в четвертьфинале пенальти от Зико. Франция на том турнире финишировала третьей.

К тому времени Батс уже играл за "ПСЖ", в котором позже работал помощником по очереди у Артура Жорже и Луиса Фернандеса, а затем и возглавлял клуб в тандеме с Рикарду. В сезоне 1998/99 тренировал клуб второго дивизиона "Шатору", а с 2000 года вошел в тренерский штаб "Лиона". Он причастен, таким образом, к семи подряд титулам чемпиона Франции, которые этот клуб выиграл в период с 2002 по 2008 годы под руководством Жака Сантини, Поля Ле Гуэн и Жерара Улье.

Защитник Патрик Баттистон, для которого так плохо закончился Кубок мира в Испании-82, оклемался и вернулся в основу. Перед Евро он перешел в "Бордо", с которым выиграл три золота национального чемпионата. Затем было "Монако" с еще одним титулом чемпиона и возвращение в "Бордо". Последнюю игру за сборную провел в 1989, за клуб играл на два года дольше. Сейчас 64-летний Баттистон - директор центра подготовки футболистов в "Бордо".

В стартовом матче на Euro-84 защитник Манюэль Аморос был удален за удар головой датчанина Йеспера Ольсена и получил три матча дисквалификации. Вернулся в состав только к финалу. Мишель Идальго выпустил его лишь в концовке вместо Баттистона, когда Франция вела со счетом 1:0. Аморос участвовал также в Евро-92 и Кубках мира 1982 и 1986 годов. Проведя за сборную 86 матчей, он несколько лет (по март 1999 года) был ее рекордсменом. В 1986 году стал лучшим французским футболистом по версии France Football. Тренерская деятельность, однако, в Амороса не сложилась. Он долго работал в селекционном отделе "Марселя", был тренером юношеской сборной Кувейта, возглавлял сборные Коморских Островов и Бенина, который покинул через полтора года (в июне 2013 года) из-за вмешательства в его работу президента национальной федерации.

Максим Босси почти всю карьеру провел в составе "Нанта", в который пришел в 18-летнем возрасте. Интересный факт: за 710 сыгранных матчей он не получил ни одной красной и даже желтой карточки! Как и Баттистон, он участник трех чемпионатов мира, которого помнят по серии пенальти с ФРГ, ведь именно он не забил 11-метровый в послематчевой серии. В 1996 году Босси попробовал свои силы на тренерском поприще в "Сент-Этьене", но быстро понял, что это не его и переключился на телевизионную деятельность. Работал в различных компаниях, комментировал матчи зарубежных чемпионатов.

Босси помнят по серии пенальти с ФРГ, ведь именно он не забил 11-метровый в послематчевой серии

Жана-Франсуа Домерга Идальго включил в заявку для участия в Евро-84 в последний момент, но в первом же матче с Данией выпустил его во втором тайме вместо травмированного Ле Ру. В дальнейшем Домерг играл в ходе турнира неизменно и даже забил два гола в полуфинале Португалии (3:2). При этом у него всего два гола за сборную Франции (в 9 матчах). Закончив играть, Домерг занимал руководящие посты в "Канне" и "ПСЖ", тренировал "Гавр", который поднял в высший дивизион и почти три сезоне стоял во главе "Монпелье" в том же D-2, пока не был заменен из-за плохих результатов в конце апреля 2007 года на Роллана Курбиса. Впрочем, Домерг остался в клубной структуре.

Воспитанник "Бреста" Ивон Ле Ру, который в начале карьеры дважды выходил с этим бретонским клубом в высший дивизион, навсегда остался в истории, как футболист, удаленный на 85-й минуте финала Евро-84 против Испании. Впрочем, в меньшинстве французы удвоили счет. Из-за травм Ле Ру закончил играть уже в 30 успев, однако, отличиться парой сезонов в "Монако", "Нанте" и "Марселе", а свой последний чемпионат он провел в составе "ПСЖ". После этого пришел на два сезона тренировать родной "Брест", который как раз в 1991 году обанкротился и отправился в третий дивизион. Ивон ушел в издательский бизнес. Затем стал консультантом на канале TV Breizh (самоназвание Бретани).

Уроженец Андалусии, Луис Фернандес только в 1981 году в возрасте 21 года получил гражданство Франции, благодаря чему вскоре попал в сборную. Бывший игрок "ПСЖ" и парижского "Расинга", Фернандес закончил играть в "Канне", перейдя на тренерскую работу по ходу сезона 1992/93. Он вывел этот клуб сначала в высший дивизион, а затем с 6-го места и в Кубок УЕФА. Начинающего тренера позвали в "ПСЖ" вместо Артура Жорже. С ним клуб выиграл в 1995 году три кубка внутри страны (включая Суперкубок), а год спустя взял Кубок обладателей кубков.

Впоследствии Фернандес тренировал "Атлетик", снова "ПСЖ", "Эспаньол", "Бетис", "Реймс", ездил в командировку в Катар и Израиль. С начала 2012 года он не тренирует, сосредоточившись на комментаторской деятельности, которую прекрасно освоил, хотя в детстве никак не мог выучить французский язык.

Рожденный в Бордо Ален Жиресс, основную часть карьеры провел в клубе этого города, а завершил в "Марселе". Он двукратный чемпион Франции в составе "Бордо" (1984, 1985), рекордсмен клуба по количеству матчей (587) и лучший бомбардир в его истории (182 гола), лучший футболист страны 1982, 1983 и 1987 годов по версии France Football. В "Бордо" он вернулся в 1989 году спортивным директором. Затем тренировал "Тулузу", "ПСЖ", марокканский ФАР, а с 2003 года переключился на сборные. Сначала была Грузия, затем команды африканских стран - Габона, Мали (3-е место на Кубке Африки-2012) и Сенегала. Удостоен Ордена Почетного легиона.

Трехкратного обладателя "Золотого мяча" (1983, 1984 и 1985), автора 356 голов за карьеру, Мишеля Платини представлять не нужно. На счету Мишеля 72 матча за сборную, в 50 случаях он выводил ее на поле в качестве капитана. На Eвро-84 забивал в каждом матче, сделал два хет-трика и стал лучшим бомбардиром с 9 мячами. На всех остальных французов пришлось на том турнире 5 голов. Закончив играть, Мишель уже через год с небольшим возглавил сборную Франции, но на Кубок мира-90 ее не вывел, и после посредственного выступления на Eвро-92 подал в отставку. С апреля 2002 года Платини - член исполкома УЕФА, с января 2007-го - президент этой организации.

21 декабря 2015 Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности главы УЕФА Мишеля Платини и ФИФА Йозефа Блаттера за перевод 2 млн швейцарских франков (почти 2 млн долларов) на имя Платини. Пост Президента УЕФА Мишель Платини оставил 14 сентября 2016.

18 июня 2019 был задержан в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года и доставлен в Антикоррупционное управление полиции Нантера. Освобожден в полночь после 15-часового допроса, темой которого стало также и предоставление России права проведения чемпионата 2018 года.

На Евро-84 полузащитник Жан Тигана отличился прежде всего индивидуальным проходом полуфинальном матче с Португалией и передачей Платини, и тот, когда заканчивалось дополнительное время, принес победу Франции - 3:2. В 1993 году Тигана возглавил "Лион", закончил с ним чемпионат 1994/95 на втором месте вслед за "Нантом". Получил приглашение в "Монако". С клубом выиграл чемпионат Франции-97, доходил до полуфиналов Кубка УЕФА (1997) и Лиги чемпионов (1998). Впоследствии Тигана тренировал "Фулхэм", "Бешикташ", "Бордо" и "Шанхай Шэньхуа". С китайского клуба француз был освобожден. После этого он полностью соосредотоочился на виноделии в Провансе.

Левый крайний Брюно Беллон вошел в историю как человек, поставивший красивую точку в финале Евро-84. Его навесной удар в компенсированное время оформил победу Франции над Испанией - 2:0. Воспитанник "Монако" провел большую часть карьеры в этом клубе. Закончил играть в "Канне" за серьезной травмы в возрасте 28 лет.

Впоследствии пресса писала о постоянных финансовых проблем ветерана, о том, как его разорил советник-мошенник. Бывший игрок не смог расплатиться за свой дом и лишился его. Ему едва хватало на алименты бывшей жене. В конце концов, Брюно устроился советником по делам спорта в мэрии Ле Канне, городка рядом с Каннами.

Форвард Бернар Лякомб после европейского первенства объявил о завершении международной карьеры. В 1988 году президент "Лиона" Жан-Мишель Ола пригласил его на пост спортивного директора. Команда, которую тренировал Раймон Доменек, поднялась для начала в высший дивизион. Лякомбу пришлось поработать и тренером - в период с 1996 по 2000 годы. Результаты улучшались, но Бернар устал от этой должности и уступил ее перед сезоном 1999/2000 Жаку Сантини, с которым "Лион" впервые стал в 2002 году чемпионом Франции. Лякомб же вернулся на пост спортивного директора.

Позже его должность назвали иначе - специальный советник президента, занимается, в частности, селекционной работой. Лякомба считают правой рукой президента Ола.

В свое время Премьер-министр Франции Лоран Фабиус предложил тренеру Мишелю Идальго занять пост министра спорта, но для Идальго это было неожиданным, и он ответил отказом, о чем впоследствии жалел. Работал сначала в футбольной федерации, затем - менеджером в "Марселе" при Бернаре Тапи, и, как следствие, проходил по делу о незаконных сделках в этом клубе. Был приговорен к условному сроку и крупному штрафу. Несмотря на преклонный возраст, долго был футбольным экспертом в различных радио и телепередачах. Период работы в сборной, которой Идальго привил атакующий стиль, счастливо совпал с появлением во Франции талантливого поколения во главе с Мишелем Платини.

- Приметить Платини было несложно. Это всякий сделал. А вот Тигана с его 59 килограммами? Или коротышка Жиресс? Я включил в команду четырех полузащитников-диспетчеров - еще был Женгини. Говорили, что я сошел с ума. Но мы стали чемпионами Европы, так как эти ребята прекрасно справлялись с мячом. Платини и Жиресс могли не только обыграть кого угодно, но и сделать передачу на 40 метров. В Тигана, правда, для этого техники не хватало - он был способен на игру в радиусе 10 метров.

Идальго умер в марте прошлого года, в возрасте 87 лет.

Сборная Франции повторила свой успех в финале 2000 года. В решающей игре с Италией Вильтор сравнял счет, а затем Трезеге принес вторую победу Франции - 2:1. В групповом турнире французы лишь на один балл опередили сборную Украины, которая на чемпионат не попала.