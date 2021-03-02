"Это не футбол, можно уснуть" - Маркевич раскритиковал "Шахтер"

Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: ФК "Рух"

Бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич раскритиковал игру "Шахтера".

По словам наставника, "горняки" слабо выглядели в матче последнего тура против "Зари".

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"Шахтер" создает только 1 момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им трудно забивать голы, нет скоростных атак.

Ясно, что "Заря" играла от обороны и ей было непросто пройти. Таких футболистов, как у "Шахтера", у них нет, но свой момент они нашли и реализовали. Честно говоря, нельзя играть, как играет "Шахтер". Это не футбол, можно уснуть", - сказал Маркевич в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

В матче 16-го тура "Заря" на выезде нанесла "Шахтеру" 1-е поражение в сезоне. "Динамо" опережает "горняков" уже на 4 очка в чемпионской гонке. 3 марта команда Луиша Каштру сыграет в Кубке Украины против "Агробизнеса". Начало матча в 14:00.