Почему "Шахтёр" впервые проиграл в УПЛ 2020/21

Дмитрий Иванисеня забил своей бывшей команде. Фото: ФК "Заря".

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве проиграл "Заре" - 0:1. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые проблемы. Не успел восстановиться от травмы опорник "Шахтера" Тарас Степаненко. Один из лидеров "Зари" Владислав Кочергин сыграл 10 стартовых минут и был заменен из-за повреждения.

Виктор Скрипник удивил составом. Ведущий полузащитник команды Дмитрий Иванисеня остался на скамейке запасных и вышел только в середине 2-го тайма. Он стал одним из героев матча, забив решающий мяч в самом конце игры.

"Шахтер" сделал ставку на быстрый гол. 1-е 20 мин игры "горняки" владели полным игровым и территориальным, но "Заря" смогла выдержать натиск хозяев поля и выравнять игру.

Игра была зрелищной и равной. "Шахтер" имел территориальное преимущество, но его позиционные атаки не были острыми. "Заря" создавала свои моменты через быстрые контратаки и "стандарты". Каждая из команд имела примерно равное количество моментов.

Оба вратаря провели сильный матч. Голкипер гостей Никола Василь не допустил ни одной ошибки за игру, сыграв очень надежно. Анатолий Трубин в нескольких случаях спасал свою команду.

Оба вратаря провели сильный матч

Виталий Вернидуб стал лучшим игроком матча. Центральный защитник "Зари" выиграл все единоборства в своей штрафной площадке, закрыв наглухо Жуниора Мораеса, и качественно страховал партнеров. Только реакция Трубина не позволила Вернидубу забить в конце 1-го тайма.

Исмаили вернулся после травмы. Бразильский левый защитник сыграл впервые за 9 месяцев в стартовом составе. Был активным в атаке, дважды опасно бил. Но в случае с пропущенным голом потерял своего визави.

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Екатерина Монзуль провела неоднозначный матч. Арбитр не всегда одинаково трактовала эпизоды. Даже не пошла смотреть грязный фол Алана Патрика, а в конце игры удалила защитника гостей Жуниора после просмотра видеоповтора.

"Заря" заслужила по крайней мере не проиграть в матче против "Шахтера". В тактическом плане "Заря" была готова к игре "Шахтера". Команда Скрипника очень дисциплинированно оборонялась и проводила быстрые атаки.

"Шахтер" впервые проиграл в нынешнем чемпионате. Зато "Заря" выиграла шестой матч УПЛ подряд. "Шахтер" занимает второе место. "Заря" - третье. Отстает на четыре очка, но имеет игру в запасе. Лидирует "Динамо" - четыре очка преимущества над "Шахтером".