Почему "Шахтёр" впервые проиграл в УПЛ 2020/21

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 3051
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 756
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1494
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2025
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2088
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1116
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1368
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 657
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 720
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Почему "Шахтёр" впервые проиграл в УПЛ 2020/21
Почему "Шахтёр" впервые проиграл в УПЛ 2020/21
Малиновский сумасшедшим выстрелом открыл счет в игре с "Сампдорией"
Малиновский сумасшедшим выстрелом открыл счет в игре с "Сампдорией"
Сын Суркиса отбил 2 пенальти в матче "Динамо"
Сын Суркиса отбил 2 пенальти в матче "Динамо"
Гол Роналду не помог " Ювентусу" победить
Гол Роналду не помог " Ювентусу" победить
Альварес нокаутировал Йылдырыма
Альварес нокаутировал Йылдырыма
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 243
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1287
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 576
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3420
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 216
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
воскресенье, 28 февраля 2021 19:45

Почему "Шахтёр" впервые проиграл в УПЛ 2020/21

  Комментировать
Почему &quot;Шахтёр&quot; впервые проиграл в УПЛ 2020/21
Дмитрий Иванисеня забил своей бывшей команде. Фото: ФК "Заря".

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве проиграл "Заре" - 0:1. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые проблемы. Не успел восстановиться от травмы опорник "Шахтера" Тарас Степаненко. Один из лидеров "Зари" Владислав Кочергин сыграл 10 стартовых минут и был заменен из-за повреждения.

Виктор Скрипник удивил составом. Ведущий полузащитник команды Дмитрий Иванисеня остался на скамейке запасных и вышел только в середине 2-го тайма. Он стал одним из героев матча, забив решающий мяч в самом конце игры.

"Шахтер" сделал ставку на быстрый гол. 1-е 20 мин игры "горняки" владели полным игровым и территориальным, но "Заря" смогла выдержать натиск хозяев поля и выравнять игру.

Игра была зрелищной и равной. "Шахтер" имел территориальное преимущество, но его позиционные атаки не были острыми. "Заря" создавала свои моменты через быстрые контратаки и "стандарты". Каждая из команд имела примерно равное количество моментов.

Оба вратаря провели сильный матч. Голкипер гостей Никола Василь не допустил ни одной ошибки за игру, сыграв очень надежно. Анатолий Трубин в нескольких случаях спасал свою команду.

Оба вратаря провели сильный матч

Виталий Вернидуб стал лучшим игроком матча. Центральный защитник "Зари" выиграл все единоборства в своей штрафной площадке, закрыв наглухо Жуниора Мораеса, и качественно страховал партнеров. Только реакция Трубина не позволила Вернидубу забить в конце 1-го тайма.

Исмаили вернулся после травмы. Бразильский левый защитник сыграл впервые за 9 месяцев в стартовом составе. Был активным в атаке, дважды опасно бил. Но в случае с пропущенным голом потерял своего визави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо и " Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Екатерина Монзуль провела неоднозначный матч. Арбитр не всегда одинаково трактовала эпизоды. Даже не пошла смотреть грязный фол Алана Патрика, а в конце игры удалила защитника гостей Жуниора после просмотра видеоповтора.

"Заря" заслужила по крайней мере не проиграть в матче против "Шахтера". В тактическом плане "Заря" была готова к игре "Шахтера". Команда Скрипника очень дисциплинированно оборонялась и проводила быстрые атаки.

"Шахтер" впервые проиграл в нынешнем чемпионате. Зато "Заря" выиграла шестой матч УПЛ подряд. "Шахтер" занимает второе место. "Заря" - третье. Отстает на четыре очка, но имеет игру в запасе. Лидирует "Динамо" - четыре очка преимущества над "Шахтером".

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему "Шахтёр" впервые проиграл в УПЛ 2020/21». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 9720
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 8173
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5364
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 4095
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 3969
Спорт
Срна снова унизил "Динамо"
Срна снова унизил "Динамо" Просмотров: 963
Малиновский сумасшедшим выстрелом открыл счет в игре с "Сампдорией"
Малиновский сумасшедшим выстрелом открыл счет в игре с "Сампдорией"
 Просмотров: 1251
Нам выпал самый слабый соперник – фанаты "Вильярреала" о "Динамо"
Нам выпал самый слабый соперник – фанаты "Вильярреала" о "Динамо" Просмотров: 1080
Сын Суркиса отбил 2 пенальти в матче "Динамо"
Сын Суркиса отбил 2 пенальти в матче "Динамо"
 Просмотров: 1566
Каштру прокомментировал противостояние
Каштру прокомментировал противостояние Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
6
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 419
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть