Каштру поссорился с Марлосом - СМИ

Марлос выступает за "Шахтер" 7 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Между тренером "Шахтера" Луишем Каштру и одним из лидеров команды Марлосом произошел конфликт.

В перерыве матча 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" - "Маккаби" тренер "горняков" и футболист поссорились между собой, сообщает "ТаТоТаке".

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Каштру выразил недовольство тем, как играл в 1-м тайме футболист. Марлос ответил тренеру, после чего вышел конфликт. Наставник не выпустил Марлоса на 2-ю половину игры, доверив место на поле Маркосу Антонио.

В следующем матче против "Зари" Марлос сыграл все 90 мин.

"Шахтер" по сумме 2 матчей победил "Маккаби" - 3:0. В киевском матче гости создали немало моментов в конце 1-го тайма. Марлос выступает в "Шахтере" с 2014 года. До этого он защищал цвета "Металлиста". 2019 года игрок получил украинское гражданство и получает вызовы в национальную команду от Андрея Шевченко.