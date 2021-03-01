"Шахтер" потерял своего лидера на матче против "Ромы" - СМИ

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" 31-летний Тарас Степаренко получил травму колена.

Травма не позволит опорнику сыграть в обоих матчах против "Ромы" в Лиге Европы, сообщает "ТаТоТаке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу отказался комментировать поражение "Шахтера"

Кроме этого, Степаненко пропустит минимум 3 матча в Украине: против "Агробизнеса" в Кубке и "Олимпика" и "Десны" в чемпионате.

Полузащитник почувствовал дискомфорт в матче против "Руха" 21 февраля. С тех пор он в заявку "горняков" не попадал.

Наставник "горняков" Луиш Каштру на позиции опорника начал использовать бразильца Майкона.

Тарас Степаненко является одним из лидеров "Шахтера". В текущем сезоне в его активе 18 матчей и 1 ассист. В чемпионате Украины "Шахтер" уступает "Динамо" 4 очками. В последнем матче "горняки" проиграли "Заре". В 1/8 Лиги Европы "Шахтер" будет противостоять "Роме". 11 марта команды сыграют в Риме, а через неделю проведут игру в Киеве.