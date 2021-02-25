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четверг, 25 февраля 2021 21:58

"Шахтер" мог проиграть в домашнем матче против "Маккаби"

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&quot;Шахтер&quot; мог проиграть в домашнем матче против &quot;Маккаби&quot;
Жуниор Мораес забил единственный гол в игре. Фото: ФК "Шахтер"

Во 2-м матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" победил "Маккаби" 1:0. Что нужно знать об игре?

Луиш Каштру выставил "основу". Несмотря на комфортную победу в 1-м матче наставник "горняков" выставил сильнейших игроков. Пропускал только игру Тарас Степаненко - повреждение.

"Шахтер" провалил конец 1-го тайма. В это время гости имели возможности сравнять счет по сумме 2-х матчей. "Маккаби" не хватило класса и везения, чтобы реализовать свои моменты.

Отсутствие Степаненко имела негативные последствия. Без ведущего опорника возникали "пожары" в защите, не хватало дисциплинированной игры в середине поля.

Отдельные футболисты откровенно провалили игру. Не зря Каштру после перерыва снял Манора Соломона и Марлоса

"Маккаби" сам привез себе гол. При равной игре Таль Бен Хаим нарушил правила в своей штрафной. В ситуации, когда не нужно было рисковать. Забитый гол успокоил игру. Гости смирились со своим вылетом из турнира. "Шахтер" уже больше думал об игре в чемпионате против "Зари".

"Шахтер" не смог настроиться на игру. "Горняков" хватило на 1-е 20-25 минут активных действий. После команда совсем расслабилась. Отдельные игроки откровенно провалили игру. Не зря Каштру после перерыва снял Манора Соломона и Марлоса.

Класс и опыт решили судьбу противостояния. "Маккаби" смог дать бой более именитому сопернику. Сегодняшние гости не заслужили поражения в обоих матчах. Израильтяне не реализовали свои моменты и допустили не обязательные ошибки в защите. В следующем раунде Лиги Европы "Шахтеру" нужно прибавлять в игре.

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Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится 26 февраля в 14:00. 28 февраля "горняки" сыграют в гостях рамках УПЛ против "Зари". Начало матча в 17:00.

Автор: Сергей Тищенко
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