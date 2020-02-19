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среда, 19 февраля 2020 21:00

"Если "Шахтер"пройдет "Бенфику" - будет играть в финале Лиги Европы - Грачев

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&quot;Если &quot;Шахтер&quot;пройдет &quot;Бенфику&quot; - будет играть в финале Лиги Европы - Грачев
Виктор Грачев вспомнил, как 36 лет тому назад играл против "Порто"

20 февраля донецкий "Шахтер" сыграет с португальской "Бенфикой" первый матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

- Последний матч "Бенфика" проиграла под ноль, - говорит Виктор Грачев, бывший футболист "Шахтера" - Я был бы не против, если бы и завтра они сыграли не лучше. Однако команда с серьезным менталитетом победителя и опытом игры на европейской арене. Просто обыграть такую ​​команду - уже подвиг. А пройти ее - сверхсложная задача. В матче многолетних чемпионов своих стран не может быть существенной преимущества хотя бы в какой-то из соперников. Здесь на первый план выходят нюансы: кто-то не добежал, кто-то не дотянулся, кто-то прозевал. Словом, шансы 50% на 50%. И если "Шахтер" сыграет первую игру - 0:0 - это будет очень удачный результат. Я не понимаю тех, которые требуют любой ценой забить в первой игре дома. А если "Шахтер" первым забьет в Лиссабоне? Тогда как? А если забьет дважды?

Недостаток дончан - неумение играть в рациональный футбол. Команда идет вперед и пропускает контратаки соперника

Ваша команда когда-то забила дважды другом португальскому клубу - "Порту", ​​но проиграла и игру и противостояния.

- Было такое.

В 1984 году в Кубке кубков мы выигрывали в "Порту" на выезде - 2:0, но в итоге програли- 2:3 матч и все противостояние.

А легко могли бы дойти до финала. Поэтому я неоднократно говорю: если "Шахтер" в феврале пройдет "Бенфику" - играть в финале Лиги Европы. По большому счету, мы должны были играть в Лиге чемпионов, но последние минуты матча с "Аталантой" перечеркнули результат, полученный в предыдущих играх. Сейчас надо начинать все сначала.

В чем преимущество португальцев, а в чем - "Шахтера"?

Однозначно, горняки должны быть свежими. В "Бенфики" - разгар сезона и легкий спад. Возможно, где-то под конец игры португальцы будут уставшими. Недостаток дончан - неумение играть в рациональный футбол. Команда идет вперед и пропускает контратаки соперника. Так было во время Луческу, Фонсеки и так есть за Каштру. Поэтому повторюсь: если сыграем - 0:0 - это будет хороший результат.

Матвиенко мог перейти в "Арсенал", но трансфер не состоялся. Это будет давить психологически на игрока?

Я хотел, чтобы этот переход состоялся. Николаю бы это пошло на пользу. Плюс "Шахтер" получил бы хорошие деньги. Но не думаю, что он до сих пор переживает. Впереди Евро, где будет возможность себя проявить. И любой матч в еврокубках может стать решающим. Талант себе дорогу пробьет. Другое дело, что, несмотря на последнее увлечение Матвиенко, я не считаю его именно центральным защитником. У него не слишком подходящая фактура для этого. А вот крайний защитник - это его позиция. Или даже вингер. И кто знает, где тренер "Арсенала" Микель Артета хотел его видеть. Поэтому история с неудачным переходом уже позади. Матвиенко надо думать о следующих матчах. Ближайший из них - против "Бенфики".

Вы прогнозируете ничью - 0:0?

Я говорю, что это будет хорошо. Но есть ощущение, что победим - 2:0.

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Завтрашний матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется в 19:55 по Киеву. Текстовая трансляция - gazeta.ua

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