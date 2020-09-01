Экс-игрок сборной Украины рассказал о слабых сторонах АЗ накануне матча против "Динамо"

Евгений Левченко провел 8 матчей за сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол".

Бывший игрок сборной Украины и нидерландский клубов "Висттес", "Спарта", "Гронингем" Евгений Левченко поделился мнением о сопернике "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов АЗ.

По словам Левченко, киевлянам очень серьезно стоит подойти к сопернику.

"Читаю высказывания некоторых экспертов, недооценивают АЗ. Да, это не топ-клуб, но за последние годы создали лучшую академию, инфраструктуру, селекцию игроков. Грамотный тренер и море талантливых игроков.

Минусы - отсутствие формы, нестабильность молодежи и дыры в обороне", - написал Левченко в твиттер.

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15/16 сентября Киевский "Динамо" дома сыграет в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов против АЗ. Противостояние будет состоять из одного матча.